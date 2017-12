Roger diz que não foi chamado de 'coxinha' pela plateia

O vocalista da banda Ultraje a Rigor, Roger Moreira, foi ao Twitter neste domingo, 21, para falar sobre uma suposta confusão que teria acontecido em frente ao palco, no momento em que o grupo fazia a abertura para o show dos Rolling Stones, no Maracanã, na noite de sábado, 20. Ele afirmou que, ao contrário do que foi divulgado, ele não foi xingado de "coxinha" pela plateia. "

Não foi a plateia, foi um babaca que estava me xingando. Eu não levo desaforo pra casa", escreveu. Roger é um crítico conhecido do meio artítico às política do PT e da presidente Dilma Rousseff. Em outras postagens, o músico afirmou ter sido tratado "como lixo" pela equipe de produção dos Rolling Stones. "

O gerente de palco dos Rolling Stones me deu 10 minutos para sair do Maracanã. Fomos tratados como lixo o tempo todo. Nunca mais". No entanto, ele mesmo considerou o pedido de desculpas feito pelo mesmo diretor: "Fico feliz em dizer que o Crew Manager dos Stones veio pedir desculpas. Não se trata de humilhar ninguém, trata-se de não aceitar humilhação".