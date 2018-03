Roger Daltrey apresenta rara turnê solo na América do Norte

Com a inatividade do grupo The Who, Roger Daltrey está partindo em sua primeira turnê solo na América do Norte desde 1985.

A turnê Use It or Lose It do vocalista de 65 anos começará em 10 de outubro em Vancouver, no Canadá, e terminará em 30 de novembro em Clearwater, na Flórida.

Daltrey apresentará material de seu 9.º álbum solo, alguns covers - anteriormente ele tocou músicas do Queen, Paul McCartney e Bruce Springsteen - e, é claro, uma seleção generosa das músicas favoritas do The Who.

"Eu me sinto tão apaixonado pela música de Townshend (guitarrista e compositor do The Who, Pete Townshend), sobre o que ele escreveu e sua permanência no grande esquema das coisas", disse Daltrey à Billboard. "Eu amo tocar as músicas antigas, novas, que seja, de Townshend."

Daltrey disse que o The Who "não tem intenção de parar", mas que depois de mais de 45 anos juntos ele aprendeu a ser paciente.

"Eu acho que Pete ainda tem intenção de escrever mais novas músicas para o The Who", disse Daltrey, "mas ele odeia dizer isto até que ele esteja de fato escrevendo".

"Eu gostaria de escrever, porque nós faremos isso amanhã. Mas, infelizmente, eu não sou o escritor que é Townshend. Um gênio já é suficiente em uma banda... Eu sou apenas um instrumento para ele e... eu sou muito feliz por isso."

Daltrey, entretanto, não descarta a possibilidade de fazer outro álbum solo, ainda que ele não lance um desde "Rock in the Head", em 1992.

"Eu acho que tenho mais um álbum realmente bom em mim", disse. "Estou trabalhando em ideias."

Reuters/Billboard