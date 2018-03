Rodrigo Amarante retorna ao Brasil para shows após um ano

O cantor e guitarrista Rodrigo Amarante volta ao Brasil após uma temporada internacional divulgando seu primeiro álbum solo, Cavalo, lançado em setembro de 2013. O (ex) integrante da banda Los Hermanos, passou por mais de vinte países durante a última turnê. O show de retorno acontece nesta quinta-feira, 20, às 22h30 no Cine Joia, em São Paulo.

No início do mês, Amarante publicou em seu perfil no Facebook um anúncio da volta ao País para apresentações. “Um ano depois de ter tocado pela primeira vez ao vivo as músicas do Cavalo no Brasil, é com muita alegria que volto esse mês para mais uma série de shows minha terra natal. Não vejo a hora!”.

O cantor traz consigo a banda com a qual tocou durante a turnê, composta pelo tecladista Todd Dahlhoff, pelo guitarrista Matt Borg e pelo baterista Mathew Compton. “No palco somos os 4, 8 mãos ocupadas a traduzir o disco tão próximo à gravação quanto possível”, disse ele no comunicado.

Os ingressos antecipados e o primeiro lote do show já estão esgotados. A remessa restante tem entradas inteiras a R$120 e meias a R$60. As portas do Cine Joia abrem às 21h.

RODRIGO AMARANTE

Cine Joia. Praça Carlos Gomes, 82, São Paulo. Quinta-feira, 20 de novembro, 21h. Ingressos R$ 120 (R$ 60 a meia-entrada)