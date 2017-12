Rodolfo, ex-Raimundos, lança CD Santidade ao Senhor Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista dos Raimundos e ex-líder do Rodox investe na carreira de músico evangélico e lança seu disco-solo "Santidade ao Senhor", em show marcado para o dia 29, na igreja evangélica Bola de Neve. O CD sai pelo selo da igreja, o Bola Music, com uma mistura de vários estilos musicais. Aos 33 anos, Rodolfo mudou radical. Agora canta versos como "Te chamo de Pai/ Tu é tudo o que eu preciso / rei eterno e meu Deus vivo". Antes de se converter, Rodolfo foi vocalista dos Raimundos, banda que surgiu em Brasília em 1987 e marcou o hardcore dos anos 90, vendendo mais de 2,5 milhões de discos, com sucessos como "Nega Jurema", "O Pão da Minha Prima", "Esporrei na Manivela", "Putero em João Pessoa", "Lavô Tá Novo", "Sanidade", entre outras canções. Deixou o grupo no auge da carreira, em 2001, abandonou as drogas e virou evangélico. Em seguida, montou uma nova banda, Rodox, de new metal em 2001, que durou somente até 2003. Santidade ao Senhor - Rodolfo Abrantes. Show de lançamento do CD. Igreja Evangélica Bola de Neve. Dia 29/8, às 20h30. Ingressos à venda das 15h às 19h. Preço: R$ 20,00. R. Turiassu, 734, Perdizes, SP