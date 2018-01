Roda de flamenco

O mestre do violão espanhol traz ao País uma formação não de concerto, mas de festa. Com baixista, gaitista, dois cantores e um bailarino, Paco promete fazer de sua passagem por São Paulo, dia 11 de novembro, no Teatro Renault, uma celebração da cultura espanhola. "Há muito mais no flamenco do que música. É um gênero que aprendemos por tradição oral, mas que é também muito sofisticado", diz o músico, de Lima, no Peru, onde também está para sua recente turnê internacional.