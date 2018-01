Rod Stewart traz loiras, baladas e rock n' roll ao Rock in Rio

RIO - Rod Stewart veio a rigor, rodeado por tudo o que sempre prezou em sua vida. Mulheres altas e louras tocando e cantando em sua banda e um punhado de músicas de festa, baladas de rádio da madrugada e rocks vestidos de smoking. Rod voltou ao Rock in Rio.

Fez uma abertura com Having a Party e seguiu fácil e acessível sempre, Its a Heartache e a notívaga Tonight's the Night. Parecia crescer a noite ainda mais com Have You Ever Seen The Rain, até que Rythymn of my Heart deu um respiro. E a escala lá recomeçou com Forever Young.

As loiras de Rod tocam tudo. Tambores, pandeiros, sax. Vão aos microfones e enfeitam as canções com seus backings e suas curvas. São o maior símbolo de uma vida dedicada a cantar e a trocar uma loira por outra.

Em um set acústico montado no meio do palco, acionou todas as lembranças afetivas e criou sua catarse com I Don't Want to Talk About It. Histórias que ele sabe contar como poucos. Baby Jane elevou os graus de novo, mas viria logo Maggie May para lembrar de onde saiu Rod Stewart.

Há duas ou três músicas menores até que se chegue àquilo que muitos esperam. You're in my Heart, que ele canta segurando uma bandeira do Brasil, meio que prepara o terreno para ela, Maggie May. Sua voz some no começo e não se sabe se por falha de som ou de garganta. Mas ele retoma e segue até o fim, driblando até a falta de uma voz que já foi bem mais longe. Rod não precisa mais disso.