Rod Stewart entrega o que promete em show em São Paulo

"Eu não quero cantar Do Ya Think I'm Sexy? quando tiver 50 anos e ser uma paródia de mim mesmo" - a frase de Rod Stewart em uma entrevista dos anos 1970 foi estampada no telão do Allianz Parque na noite deste sábado, 19, onde o cantor se apresentou, um dia antes de ser a atração principal do Rock in Rio.

E aí? Se ele cumpriu a própria profecia, o tempo dirá com mais certeza, mas não há dúvidas de que ele entrega um show divertido - mesmo que sua voz guarde pouca semelhança com a rouquidão de "cowboy bêbado", termo cunhado pelo próprio, que definiu o início de sua carreira e a disparada para o estrelato.

E esse pode ser um incômodo sério para críticos que queiram examinar mais de perto como a música de Rod Stewart se mantém.

Mas não que as quinze mil pessoas que lotaram o anfiteatro formado no estádio (o palco fica de frente para uma das arquibancadas) não se empolgaram nas versões do bardo inglês, como First Cut Is the Deepest, Sailing e a sua Have You Ever Seen The Rain.

Dancinhas com a banda - grupo bastante competente de músicos com em média a metade da idade do cicerone principal - e bolas de futebol autografadas chutadas para o público: seu jeito de rock star carismático permanece também.

Para quem queria ouvir seu lado mais rock n' roll, Stewart entregou apresentações vigorosas de Maggie May e Stay With Me, canções dos primeiros anos de sua carreira.

Neste domingo, ele volta ao palco principal do Rock in Rio, onde esteve em 1985, para encerrar os trabalhos do primeiro fim de semana de festival.

Setlist:

Infatuation

Having a party

It's a Heartache

Young Turks

Tonight's the Night

Baby Jane

Rythym of my heart

Have you ever seen the rain

Forever young

First cut is the deepest

I dont want to talk about it

Have I told you lately

I'm Losing you

Sweet little rock'n'roller

I'm every woman (backing vocals)

You're in my heart

Maggie May

Stay with me

Do ya think I'm Sexy

Sailing