Rod Stewart é nomeado cavaleiro em cerimônia no Buckingham Palace, em Londres

LONDRES - Sir Rod, isso cai bem em você.

O músico Rod Stewart vestiu calças de tartã - um aceno para sua ascendência escocesa - e uma túnica com destaques em escarlate de estilo militar para ser nomeado cavaleiro pelo Príncipe William no Buckingham Palace nesta terça-feira, 11.

O cantor de voz rouca de Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy e You Wear It Well foi honrado por seus "serviços à música e caridade". O rock star de 71 anos agora pode se chamar Sir Roderick David Stewart.

Ele estava com a esposa Penny Lancaster e os filhos Alastair e Aiden para a cerimônia desta terça-feira. Quando o prêmio foi anunciado pela Rainha Elizabeth II mais cedo neste ano, Stewart disse que era "uma honra monumental". E acrescentou: "Eu agradeço Sua Majestade e prometo que vai me cair bem" (uma referência à canção You Wear It Well).