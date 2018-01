Rod Stewart é condecorado pela rainha britânica O roqueiro Rod Stewart, o cineasta Peter Greenaway e a atriz de TV Penelope Keith foram nomeados "comandantes da Ordem do Império Britânico" na lista de condecorações da rainha Elizabeth, divulgada na segunda-feira a propósito do ano-novo. Eles receberão uma medalha e poderão usar as iniciais CBE depois do nome. Eric Clapton e o guitarrista Brian May, do Queen, já são CBEs, por exemplo. Hugh Laurie, estrela de House, vai se tornar "oficial da Ordem do Império Britânico" (OBE), que está abaixo do CBE, mas acima do MBE (membro da Ordem do Império), a condecoração recebida em 1965 pelos Beatles. A lista de honrarias do ano-novo é divulgada pelo Palácio de Buckingham. Os agraciados são escolhidos pelo primeiro-ministro. As comendas da Ordem do Império Britânico foram criadas em 1917 pelo rei George V.