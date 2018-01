Rod Stewart apresenta seu último disco em Nova York Rod Stewart apresentou em Nova York seu último álbum, no qual interpreta versões de canções de compositores tão distintos como Bob Dylan, Cat Stevens, Van Morrison e John Fogerty, com a balada como denominador comum. O show aconteceu no Teatro Nokia da Broadway, que ficou quase lotado, com as duas mil pessoas que foram escutar o cantor britânico. Sob o título "Still The Same: Great Rock Classics Of Our Time", a última produção de Rod Stewart inclui cações tão conhecidas como "Have You Ever Seen The Rain", de Credence Cleawater Revival, e "Crazy Love", de Van Morrison. No disco não faltam os sucessos "Father and Son", de Cat Stevens; e "If Not for You", de Bob Dylan, mas com arranjos melódicos ajustados à inconfundível voa do artista escocês. O show terminou com a interpretação de clássicos do cantor como "Maggie Mae", seu primeiro sucesso, para delírio dos fãs que assistiram ao seu show de uma hora e meia de duração.