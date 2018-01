Rod Stewart aconselha Paul McCartney a não ler jornais O veterano roqueiro britânico Rod Stewart aconselhou o colega Paul McCartney a não ler jornais para não se irritar com o escândalo em torno da sua separação, que há meses atrai a atenção da imprensa do Reino Unido. "Não leia os jornais, fique de lado", disse Stewart numa entrevista à rede por satélite Sky News, por causa das recentes afirmações da imprensa sensacionalista britânica de que McCartney maltratava a sua ex-mulher, Heather Mills. O cantor disse que, sempre que é alertado de que "algo pouco confiável aparece nos jornais", ele evita a leitura. "No dia seguinte todo mundo esquece", acrescentou. Sobre sua vida pessoal, o músico, pai de sete filhos, disse que quer ter mais um com sua noiva, Penny Lancaster, logo depois de se casarem, no próximo ano. "Acho que ainda sou alegre e tenho energia e espero ter uma longa vida pela frente", acrescentou Stewart. Em novembro de 2005 nasceu Alastair, seu primeiro filho com Penny.