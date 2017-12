Rock veterano marcará a Virada Cultural em São Paulo

Celebrando 45 anos de rock, a banda britânica Uriah Heep é um dos nomes confirmados para a próxima edição da Virada Cultural, nos dias 17 e 18 de maio. Liderados pelo único remanescente da formação original, o guitarrista Mick Box, de 66 anos, eles tocam no Palco Principal, na Avenida São João.

Também está confirmado, no palco principal, o show do cantor e guitarrista Mark Farner, fundador da banda Grand Funk Railroad em 1968 (com Don Brewer e Mel Schacher). Outros nomes já definidos são a banda Ira!, a cantora Rosanah (Como Uma Deusa), no Palco Brega, a banda gaúcha Apanhador Só e o cantor Tiago Sormani.

Na Casa das Rosas, haverá o espetáculo Favelost, de Fausto Fawcett. Além dele, o cantor Carlos Careqa, com o show Criança fala Palavrão?, e o dramaturgo Mário Bortolotto são as atrações. A programação dos CEUs também foi definida com grupos como a Cia. Truks, o Bloco Afro Ilú Obá De Min, as Choronas e outros.

A Petrobras será a primeira patrocinadora oficial da Virada Cultural, que estreia patrocínio privado (a estatal já foi parceira da Secretaria Municipal de Cultura no Arraial de São Paulo em 2013).

Algumas atrações da Viradinha Cultural foram anunciadas ontem. Na Praça Roosevelt, a Viradinha terá como um de seus principais destaques a participação da equipe do Espaço de Brincar Mamusca. A Mamusca apresenta o jogo Bloc City, criador pelo estúdio espanhol Milimbo, especializado na criação de objetos de papelão. É uma oficina para crianças a partir de 7 anos de idade.

Entre os espetáculos teatrais, está a peça A Princesa e o Dragão, da Companhia Ópera na Mala. Um dos maiores sucessos entre a criançada, musical já visto por mais de 40 mil pessoas, a Galinha Pintadinha também estará no evento.