Rock quase some da lista dos Grammys, fãs preferem pop

O rapper Eminem, que recebeu alta de clínica de reabilitação, deve fazer seu retorno no domingo com uma série de prêmios Grammy na cerimônia dominada por astros de hip-hop e pop.

Mas agora, pode ser a vez do rock 'n' roll buscar tratamento. A banda de rock canadense Arcade Fire é a única concorrente de rock a "álbum do ano", o principal prêmio da noite.

Nenhum grupo de rock foi indicado nas categorias de melhor música ou disco do ano. Na competição de melhor artista estarão dois grupos britânicos com elementos de rock: Mumford & Sons, and Florence + the Machine.

Os organizadores do Grammy homenageiam os roqueiros em categorias específicas e artistas como o guitarrista britânico veterano Jeff Beck e a dupla de blues-rock Black Keys receberam algumas nomeações.

Mas a premiação é liderado por Eminem, que recebeu 10 indicações, principalmente por seu álbum que fala sobre sua recuperação de vício quase fatal em medicamentos controlados.

Entre os outros artistas que receberam diversas indicações estão o astro do pop/R&B Bruno Mars com sete; o rapper Jay-X, a cantora de pop Lady Gaga, e o grupo de country Lady Antebellum com seis indicações cada. Beck recebeu cinco nomeações e Black Keys quatro.