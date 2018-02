Rock paulista respira com o The Moondogs

Um dos últimos trabalhos de Roy Cicala (americano produtor de John Lennon e Jimi Hendrix que viveu no Brasil e morreu de câncer em São Paulo, em janeiro) foi o disco de estreia do quarteto The Moondogs, de São Paulo. O disco, batizado de Black & White Woman, está para sair, mas bastou um single para saber que a banda tem uma sonoridade invulgar: If You Do, You Do (chupada de uma costela de Come Together, dos Beatles, após uma transfusão sanguínea de Kashmir, do Zeppelin).

O grupo tem uma curiosidade: o bandleader é Johnny Franco (vocais e guitarra), filho do comediante Moacyr Franco. Ele e Gabriel Gariani (baixo), Gabriel Borsatto (bateria) e Renan Ribeiro/Victor Prado (guitarra) lançam, no próximo mês, Black & White Woman, seu álbum de estreia.

Gustavo Riviera, líder da banda Forgotten Boys, é quem fez a produção musical do disco (o primeiro da banda e seu primeiro trabalho como produtor, informa o release). Gustavo conheceu os quatro integrantes do Moondogs como jurado em um concurso de bandas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O nome Moondogs é decalcado do grupo inglês Johnny And The Moondogs (nome que a banda de Paul McCartney, John Lennon e George Harrison teve antes de se rebatizar como Quarry Men e, logo a seguir, The Beatles; o Johnny do nome é John Lennon). Chuck Hipolitho, do Forgotten Boys, lembra que “também é homenagem a Alan Freed, disc-jockey americano apelidado de Moondog, notório por ter criado o termo rock and roll”.

O disco Black & White Woman, cujo segundo single deve sair na semana que vem, está deixando os amantes do rock na pauliceia entusiasmados – poucos e bons já ouviram. É o testamento do engenheiro Roy Cicala, gênio dos estúdios, que o gravou e mixou no S. A. Plant Studio. Teve, como músicos adicionais, Paulo Kishimoto (piano, teclado, percussão e acordeon), Vitoria Canário (backing vocals e violino) e a arte da capa é de Tomás Bobadilha.

*

Bandas Novas é uma seção semanal do Estadão Cultura na web, e tem como objetivo mostrar o que está rolando por aí na música brasileira. Veja as outras bandas que já apareceram por aqui:

Cavernoso Viñon

The Jalmas

Montanas Trio