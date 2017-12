Rock in Rio voltará ao Brasil em 2014, diz Medina O empresário brasileiro Roberto Medina, num comunicado divulgado por seus assessores de imprensa, anunciou nesta quarta-feira que o Rock in Rio voltará ao Brasil em 2014, ano no qual o país pretende sediar a Copa do Mundo de Futebol. "Com o Mundial, a atenção do planeta estará voltada para o Brasil. A grande estrela será a Copa do Mundo, e o Rock in Rio será o co-protagonista", disse o publicitário. Também foi confirmado que Ivete Sangalo e Alejandro Sanz abrirão, em 2008, as edições do Rock in Rio que acontecerão em Lisboa e Madri, segundo fontes da organização dos festivais. A empresa brasileira que organiza os shows anunciou num comunicado que Ivete Sangalo e o cantor espanhol Alejandro Sanz participarão da abertura do Rock in Rio Lisboa, que acontecerá durante dois fins de semana consecutivos, os de 30-31 de maio e de 6-7-8 de junho de 2008. Os próprios artistas confirmaram que também abrirão o Rock in Rio Madrid, que estava previsto para o começo de 2007, mas que foi adiado em um ano e será realizado na localidade madrilena de Arganda del Rey, semanas após a edição de Lisboa, em datas ainda não confirmadas. O Rock in Rio Madrid foi adiado porque seus organizadores teriam pouco tempo para realizá-lo e queriam conhecer melhor o mercado espanhol, disse à Efe em Lisboa um membro da organização do festival. A edição do Rock in Rio que acontecerá na capital espanhola será apresentada oficialmente em 6 de fevereiro, numa entrevista coletiva que Medina concederá em Madri com os prefeitos de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, e do Rio de Janeiro, Cesar Maia, confirmaram à Efe porta-vozes do empresário. A participação de Ivete Sangalo e Alejandro Sanz nos shows de Madri foi acertada numa reunião que ambos tiveram no último domingo com Medina no Rio de Janeiro, onde se encontraram para a apresentação que a cantora baiana fez no estádio Maracanã, disseram as fontes.