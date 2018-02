Rock in Rio: venda de ingressos para dia extra começa no sábado

SÃO PAULO - A venda de ingressos para o dia extra do Rock in Rio, que acontece em 29 de setembro, está prevista para começar à meia-noite do próximo sábado, 23. As entradas só poderão ser compradas pelo site oficial do festival, pelos mesmos preços dos outros dias do evento - R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia-entrada).

Serão aceitas compras apenas com cartão de crédito, parceladas em até quatro vezes. Para evitar a ação de cambistas, a organização limitou a venda de quatro entradas por CPF. Cada ingresso valerá para todas as atrações daquela noite e não haverá taxa de conveniência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa para um show de Stevie Wonder era grande. No dia 15 de julho, foi confirmada a presença do pianista, que completa este ano cinco décadas de uma carreira de feitos impressionantes e referência aos artistas da chamada 'nova onda soul'. Com mais de 100 milhões de discos vendidos, tem hoje a maior coleção de Grammys de todos os artistas masculinos: 25. Mandou músicas suas por 49 vezes ao topo da lista da Revista Billboard e tem admiração de artistas do jazz, soul, blues, rock e da música brasileira.

Entre as outras atrações do dia 29 de setembro, reveladas pela organização na semana passada, estão a banda de jazz funk Jamiroquai, o novo soul Janelle Monáe e um projeto, este estranho ao universo soul, mas de grande apelo pop, chamado Concerto Sinfônico Legião Urbana, com os legiões Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos recebendo convidados para tocarem músicas da banda. / COLABOROU JULIO MARIA