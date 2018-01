Rock in Rio: Último dia do festival terá Red Hot Chili Peppers, Thirty Seconds to Mars e Offspring

Ufa! Depois de seis dias muito intensos, o Rock in Rio chega a sua reta final neste domingo, 24. O Red Hot Chili Peppers encerra o festival com uma apresentação de luxo no Palco Mundo. Além de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e Josh Klinghoffer, o Palco Mundo terá ainda Thirty Seconds to Mars, Offspring e Capital Inicial. No Sunset, os destaques são Sepultura, Republica e Ego Kill Talent.

O Cultura Estadão faz a cobertura do festival em tempo real em nosso site e também pelas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Logo após o último show do Rock in Rio, às 2h, entraremos ao vivo no Facebook para fazer um balanço sobre o festival. Não perca! Mande sua pergunta!

Atrações

O Red Hot Chili Peppers surgiu nos anos 1980, na cidade de Los Angeles, surpreendendo com um som cheio de atitude e diversidade musical. A mistura de punk, funk e letras intensas fez com que a banda alcançasse o sucesso que é hoje. Clássicos como Under the Bridge e Californication marcaram gerações, e, certamente, estarão no set do show na Cidade do Rock.

O Offspring foi um dos responsáveis pela explosão do punk rock norte-americano nos anos 90, elevando o estilo a outro patamar depois de vender mais de 11 milhões de cópias de Smash, em 1994. Até hoje o mais festejado da extensa discografia grupo, o álbum costuma ser a base de seus shows e deve fornecer vários hits para o show.

Após um show arrebatador no Rock in Rio 2013 - que teve direito até a uma volta de Tirolesa do vocalista -, o grupo retorna ao festival prometendo subir ainda mais a temperatura da nova Cidade do Rock no dia 24 de setembro. Anteriormente conhecido por papéis de destaque em filmes como Clube da Luta, o ator e cantor Jared Leto também se notabilizou por suas qualidades como frontman do Thirty Seconds To Mars, uma das mais bem sucedidas bandas de rock alternativo dos últimos anos.

Horários

Palco Sunset

15h05 - Ego Kill Talent

16h30 - Doctor Pheabes & Supla

18h - Republica

20h - Sepultura

Palco Mundo

19h - Capital Inicial

21h - The Offspring

22h35 - Thirty Seconds to Mars

0h25 - Red Hot Chili Peppers