Rock in Rio: Tudo o que aconteceu no primeiro dia do festival

Fim do primeiro dia de Rock in Rio. Saiba tudo o que rolou nesta sexta-feira, 15 de setembro, na Cidade do Rock.

Veja os principais destaques do dia:

Maroon 5, na função de substituto de Lady Gaga, é a prova da transformação do pop

Banda encerrou as atividades do Rock in Rio ao substituir a cantora norte-americana, nesta sexta-feira, 15

Pabllo Vittar é um furacão - e o festival deveria saber disso

Cantora se apresentou em palco alternativo e reuniu uma multidão para dançar até o chão

5 Seconds of Summer faz show para legião de fãs devotos

Grupo australiano deu continuidade ao ritmo dançante do Pet Shop Boys e preparou o terreno para a principal atração da noite, o Maroon 5

Público grita "Fora, Temer", mas artistas não fazem coro

Segundo a organização do festival, não houve recomendação para que os artistas evitem manifestações de cunho político no palco

Anti-rock do Pet Shop Boys divide o público do festival em faixas etárias

Duo de maior sucesso da história da música pop britânica fez show correto no Palco Mundo

GameXP dá espaço para independentes

Espaços de videogames do festival têm produtoras pequenas e destacam equipamentos interativos de realidade virtual

Grávida de gêmeos, Ivete Sangalo transforma a Cidade do Rock em micareta do amor

Primeira atração do Palco Mundo, a baiana começou o show com músicas poderosas

Gisele Bündchen esvazia ápice de Fernanda Abreu, que acertou no funk e no requebrado

Porque, por uma dessas bobagens de cronograma, o Palco Mundo, o principal do festival, abriu suas atividades enquanto Fernanda Abreu cantava Rio 40 Graus, seu hit mais atemporal

Céu e Boogarins mostram os caminhos abertos pelo indie nacional

Show ocorreu no palco Sunset, na tarde desta sexta-feira, 15

Rock in Rio promete recuperar 73 milhões de árvores na Amazônia

As áreas prioritárias são o sul do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará