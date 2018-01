Rock in Rio: Thirty Seconds to Mars tem tirolesa, açaí e 100 pessoas no palco

RIO - Multitalentoso, Jared Leto trouxe o Thirty Seconds to Mars pela segunda vez ao Rock in Rio na noite deste domingo, 24, e com seu séquito de fãs devotos entregou um show parecido ao de 2013 (a banda promete um novo disco para este ano), e com uma cartela de truques similar: também saltou da tirolesa e comeu açaí no palco. Uma participação do rapper Projota deu o tempero carioca do show.

Ele subiu ao palco com um look hispter mendigo (mantas coloridas, óculos de sol e barba). "Vocês sabem o quanto nós amamos vocês, não sabem? Vocês são a melhor galera para quem tocamos" dizia ele algumas vezes entre as canções.

Durante Walk on Water, o primeiro single do disco novo, Leto desceu para o fosso, e enquanto ele estava lá, Projota apareceu no palco de surpresa: um reconhecimento interessante para um artista local de grande sucesso.

Acrobata de outros carnavais, ele saltou da tirolesa de volta - a reação do público, que viu a repetição do truque de 2013, foi morna: ele então foi para um palco avançado na plateia para cantar The Kill com um violão.

É difícil tentar definir o som do 30STM porque a banda se transforma a cada novo trabalho (característica de grandes artistas), mas há um apreço pela musicalidade pop que Leto homenageia também fazendo versões de seus ídolos nos shows (neste, porém, faltou).

Com 100 pessoas no palco, escolhidas a dedo pelo próprio, ele terminou seu show criativo e movimentado tocando Closer to the Edge. Um show bom e fácil de amar.