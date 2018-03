Rock In Rio terá edição em Buenos Aires

SÃO PAULO - A produção do Rock In Rio anunciou nesta quarta-feira, 7, que, além do Brasil, Buenos Aires, na Argentina, receberá uma edição do Rock In Rio em 2013.

A primeira passagem do festival pelo país será no Parque da Cidade, próximo à capital nacional, que tem capacidade de receber 100 pessoas por dia. A edição deve acontecer em outubro, pouco depois da realização do evento no Rio no mês anterior.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Informações sobre programação e atrações devem ser divulgadas aos poucos.

Neste ano, o festival passará novamente por Lisboa e Madri. Roberto Medina, presidente do Rock In Rio, negocia ainda levar o Rock In Rio ao Peru e México nos próximos anos, segundo a EFE.

Na última edição do Rock In Rio, no ano passado no Rio de Janeiro, 700 mil assistiram a shows de artistas internacionais e nacionais que passaram pelo evento em sete datas.