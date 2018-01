Rock in Rio tem primeiro dia de teste de lotação 

Espaços novos e festejados no Rock in Rio, o Gourmet e o complexo de games têm atraído um fluxo acima de suas capacidades de trabalho. As filas enormes para jogar e para se alimentar se tornaram a regra na tarde deste sábado, 16.

Uma das áreas mais procuradas, a Gamezone não consegue fazer o público de entrada e saída fluir com agilidade e segurança. Já no ambiente dos restaurantes, pessoas tomam lugares de deficientes e muitas se alimentam de pé. Os pasteis da casa O Melhor Pastel do Mundo vinham frios. Havia agilidade maior no restaurante japonês.

O sábado é o primeiro grande teste de público dos palcos e dos serviços do Rock in Rio. Cem mil pessoas são esperadas até o show do Maroon 5, depois da meia-noite