Rock in Rio tem novos horários

No segundo fim de semana do festival, com shows feitos “artesanalmente”, como define o curador Zé Ricardo, o Palco Sunset traz mudanças nos horários de shows. O Baile do Simonal ganha mais destaque e os demais shows, novas sequências. No Palco Mundo, Stevie Wonder teve sua performance ampliada em quase uma hora. Apenas Marcelo Jeneci e Curumim permanecem em seus antigos horários.

Ficam assim as apresentações de hoje: 14h30 às 15h20: Marcelo Jeneci e Curumim; 15h50 às 16h50: Afrika Bambaataa com Paula Lima e Boss AC; 17h45 às 18h45: Joss Stone; 21h às 21h40: Baile do Simonal com Diogo Nogueira e Davi Moraes.

No Palco Mundo fica assim: 18h50 às 19h40: Concerto Sinfônico Legião Urbana e convidados; 20h às 21h: Janelle Monáe; 21h40 às 22h40: Ke$ha; 23h10 às 0h20: Jamiroquai; 1h10 às 3h30: Stevie Wonder.

Marcelo Jeneci e Curumin despontaram nos anos 2000. Em show essencialmente de música brasileira, devem tocar temas do elogiado disco de Jeneci, Feito Pra Acabar, e do álbum de Curumin, Japan Pop Show. Os dois já participaram juntos de projetos como o CD Iê Iê Iê, na banda de Arnaldo Antunes.

Joss Stone

Com a abertura de um dia extra no Rock in Rio, a cantora inglesa Joss Stone foi convidada de última hora para ser a atração principal do Sunset. Por causa da falta de tempo em pensar em algo elaborado, será a única artista do palco a se apresentar sozinha. Dividindo-se entre sua carreira solo e o projeto com Mick Jagger, deve mostrar temas do disco novo, LP1.