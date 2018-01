Rock in Rio tem anoitecer jazzístico com Maria Rita e Melody Gardot

RIO - Por do sol, brisa fresca e um repertório calcado em standards do jazz gravados por Ella Fitzgerald, de Cole Porter, Gershwin e também de Tom Jobim: uma combinação que só pode dar certo. O público do Rock in Rio que veio disposto a dançar com Justin Timberlake no fim da noite e parou para ouvir o encontro de Maria Rita e Melody Gardot, no Palco Sunset, no entanto, foi castigado por problemas nos microfones e no som que perduraram por toda a apresentação.

Filha da MPB, Maria Rita se mostrou confortável ao interpretar monumentos da música norte-americana, como Let's do it, I've got you under my skin, The lady is a tramp, They can't take that away from me e S wonderful.

Somewhere over the rainbow foi um momento de comunhão com a plateia, por onde se via casais dançando de rosto colado. Bewitched, bothered and Bewildered ela cantou em português, Encantada, versão de Carlos Rennó, que já havia gravado - outra dele, Façamos, de Let's do it, também entrou no show. Corcovado e Inútil paisagem, de Tom, as cantoras dividiram, em português e inglês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Cantar esse repertório é um dos maiores desafios da minha vida. Aprendi a cantar com Ella Fitzgerald, ouvindo na adolescência. Com a minha mãe aprendi que esse instrumento muito técnico também emociona. São duas rainhas que eu carrego comigo", contou a cantora, trajada de diva e acompanhada de grande banda. "É minha primeira vez no Rock in Rio, obrigada demais", disse Melody, cria do jazz e do blues e apaixonada por música brasileira, em bom português. O show terminou com Águas de março, que remeteu ao antológico dueto entre Elis Regina e Tom, de 1974.