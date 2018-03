Rock in Rio tem alterações de horário para o final da noite

SÃO PAULO - Foram anunciados no início da tarde deste domingo algumas mudanças nos horários das últimas apresentações do Rock in Rio.

Os Titãs subirão ao Palco Sunset às 21h, e não mais às 16h45 como constatava a programação original do festival. Marcelo Camelo, que tocaria ao lado da banda The Growlers às 18h, teve seu show antecipado em 15 minutos, com previsão de início para as 17h45.

A banda brasiliense Faluja, anunciada para a última noite do Rock in Rio há pouco mais de um mês, fará uma breve apresentação com 20 minutos de duração, das 00h20 até as 00h40. Confira abaixo a programação completa, com o novos horários:

PALCO SUNSET

14h30 – 15h20 – David Fonseca + The Monomes

16h00 – 17h00 – Mutantes + Tom Zé

17h45 – 18h45 – Marcelo Camelo + The Growlers

21h00 – 21h40 – Titãs + Xutos e Pontapés

00h20 – 00h40h – Banda Faluja

PALCO MUNDO

18h50 – 19h40: Detonautas

20h00 – 21h00: Pitty

21h40 – 22h40: Evanecesce

23h10 – 00h20: System of a Down

01h10 – 03h30: Guns N´Roses