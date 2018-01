Rock in Rio: Supla rouba a cena em show com Doctor Pheabes

RIO - Em tarde paulista no Palco Sunset, o ainda pouco conhecido quarteto Doctor Pheabes fez o segundo show deste domingo, 24, e foi ofuscado por Supla, que entrou em cena na quarta música, um cover de Dancing with myself. "Ele não veio, mas eu vim", brincou ele sobre a ausência de Billy Idol, com quem é comparado por conta do visual e trejeitos. O cantor inglês estava escalado para o Rock in Rio, cancelou a vinda e foi substituído pelo Fall out boy.

Supla emendou versões para Imagine e Heroes, cantou uma inédita, Waiting in Tokyo e as também suas Green hair (Japa girl) e Garota de Berlim. Levantou a plateia, que já espera com ansiedade pelo Sepultura. O grupo de Andreas Kisser sobe ao Sunset às 20 horas e seguramente terá um dos maiores públicos do palco de encontros do Rock in Rio em sete dias de festival.

Tocando junto desde 1986 mas lançado com este nome só em 2013, quando saiu seu primeiro CD, Seventy dogs, o Doctor Pheabes canta hard rock e heavy metal em inglês. O quarteto é formado por dois pares de irmãos, Eduardo e Fernando Parrillo (vocal e guitarra), Fabio e Paulo Ressio (baixo e bateria).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eles são, respectivamente, médico, administrador e dentistas, mas já têm no currículo a abertura de shows importantes, como Rolling Stones e Black Sabbath.