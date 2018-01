Rock in Rio: Quatro pessoas são retiradas da montanha-russa após falha

RIO - A montanha-russa do Rock In Rio apresentou problemas no ínicio da noite desta quinta-feira, 21. Quatro pessoas foram retiradas do brinquedo por meio de um guindaste. Não houve feridos.

Segundo a assessoria do evento, houve uma falha em um dos carrinhos e as pessoas foram retiradas conforme os protocolos de segurança. Neste momento, a montanha-russa passa por testes de manutenção para voltar a funcionar. O brinquedo tem sido um dos mais procurados pelos frequentadores do Rock in Rio.