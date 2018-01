Rock in Rio: produtos licenciados podem custar até R$180

RIO - Ainda antes de começarem os shows na Cidade do Rock, nesta edição de 2015 do festival Rock In Rio, a loja com os produtos licenciados do evento já recebia atenção de alguns presentes. E os preço de alguns dos itens podem chegar até R$ 180, como o caso de um moletom com a logomarca do festival - algo que, definitivamente, não será usado nesta tarde quente no Rio de Janeiro.

Os preços são salgados, um boné custa de R$ 70 a R$ 90. No quesito fofura, o campeão é um macacão de bebê com a frase "I'm with the band" ("eu estou com a banda", em tradução livre). Ele custa R$ 60. As camisetas tradicionais "Eu Fui" saem por R$ 80.