Rock in Rio: Pop de Justin Timberlake e potência vocal de Alicia Keys são os destaques deste domingo

A última noite do primeiro final de semana do Rock in Rio deve ser marcada por apresentações dançantes. O pop, mais uma vez, vai ditar as regras do jogo na Cidade do Rock. O principal destaque é o cantor Justin Timberlake, que encerrará os trabalhos de domingo, 17. Conhecido por suas performances enérgicas e cheias de gás, o músico sobe ao Palco Mundo à 0h30. Antes dele, no entanto, se apresentam a cantora Alicia Keys (22h35), a banda Walk The Moon (21h) e o brasileiro Frejat (19h).

Acompanhe a cobertura do Estado aqui pelo portal e nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).

Justin Timberlake faturou seu décimo Grammy Awards, agora com o hit Can't Stop The Feeling!, trilha sonora do longa Troll. Com mais de 250 milhões de visualizações, a faixa também foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original na premiação deste ano. Escolhido por duas vezes como homem mais influente do mundo pela revista Time, Justin também já foi eleito pela Bilboard como um dos maiores artistas de todos os tempos.

Já Alicia Keys tem uma marca impressionante em sua carreira. A artista já abocanhou 15 estatuetas do Grammy. Só seu álbum de estreia, Songs in A Minor, de 2001, faturou nada menos do que cinco prêmios. Hits como Falling, You Don't Know My Name e Girl On Fire devem animar o público na Cidade do Rock.

Desconhecidos de boa parte do público, a banda Walk The Moon foi formada em 2006. Eles conquistaram as principais rádios alternativas norte-americanas com o álbum independente I Want! I Want!, de 2010, que trazia o hit Anna Sun. O single Shut Up And Dance alcançou o primeiro lugar do Top 100 da Bilboard em 2014. O quarteto pode surpreender a todos no Palco Mundo.

Frejat vai ser o representante do rock nacional no Palco Mundo neste domingo, 17. O ex-Barão Vermelho já se apresentou nas edições de 1985, 2011 e 2013. Frejat apresentando seu show Frejat Ao Vivo com um repertório repleto de sucessos para o público cantar e dançar junto.

No Palco Sunset, o destaque será a apresentação de Johnny Hooker, Liniker e Almério. O trio, conhecido por sua potência vocal de ímpeto explosivo, deve apresentar uma versão potente de Não Recomendado, do jovem cantor e compositor Caio Prado. A música, originalmente executada por um quarteto de cordas, ganhou uma roupagem mais rock 'n' roll e agressiva.

Palco Mundo

19h - Frejat

21h - Walk the Moon

22h35 - Alicia Keys

0h25 - Justin Timberlake

Palco Sunset

15h05 - HMB & Virgul & Carlão

16h30 - Johnny Hooker convida Liniker e Almério

18h - Maria Rita convida Melody Gardot

20h - Nile Rodgers & Chic