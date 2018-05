Rock in Rio pode ter mais um dia de shows

SÃO PAULO - A rapidez com que os ingressos para o Rock in Rio 2011 esgotaram fez com que os organizadores do evento e o próprio município do Rio de Janeiro iniciassem negociações para mais um dia de shows.

As 600 mil entradas colocadas à disposição para o festival evaporaram em pouco menos de dois meses e, mesmo sem a confirmação das atrações para o sétimo dia, a possível extensão do evento já é bem comentada nas redes sociais.

De acordo com a organização, a nova data seria em 29 de setembro, uma quinta-feira. Por enquanto, as datas do evento que contará com shows do Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Elton John, Shakira entre muitos outros são 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro.