Rock in Rio Lisboa confirma Linkin Park, Offspring e Smashing Pumpkins

SÃO PAULO - O Rock in Rio divulgou na tarde desta quinta-feira, 1°, mais quatro atrações que vão se apresentar na edição do festival que será realizado em Lisboa, Portugal, em 26 de maio deste ano. Smashing Pumpkins, Linkin Park, The Offspring e Limp Bizkit confirmaram presença no segundo dia de Rock In Rio. O evento acontece entre 25 de maio, além de 1°, 2 e 3 de junho.

O Linkin Park volta ao Rock in Rio Lisboa, onde tocou para 90 mil pessoas em 2008. O grupo americano, que já lançou quatro álbuns de estúdio, também se apresentou na primeira edição do SWU, em Itu, São Paulo, no ano de 2009.

No ano em que comemora 25 anos de carreira, o Smashing Pumpkins, banda do vocalista Billy Corgan, fará show pela primeira vez no Rock in Rio. O grupo já vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo e lançou hits como Tonight, tonight e 1979.

Outras atrações. Metallica, Evanescense, Sepultura, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Maroon 5 e os percussionistas franceses do Tambours du Bronx também já foram anunciados pela organização do Festival.