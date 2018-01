Rock In Rio Lisboa confirma Darkness A baiana Pitty também está no line up do festival, em maio, que terá também Red Hot, Guns n? Roses, Roger Waters, Santana, Jamiroquai, entre outros A banda inglesa Darkness, liderada pelo vocalista, guitarrista e tecladista Justin Hawkins e seu irmão Dan Hawkins (guitarra), está confirmada no Rock in Rio Lisboa. O grupo toca no dia 27 de maio. O grupo, responsável por retomar a linha evolutiva do hard rock dos anos 70, tem ainda o baixista Frankie Poullain e o baterista Ed Graham em sua formação. A cantora baiana Pitty também toca no Palco Mundo, também no dia 27 de maio. Ela estará lançando Anacrônico, segundo trabalho de sua banda, que em apenas 5 meses vendeu 70 mil cópias, segundo a divulgação do festival. Com Darkness e Pitty, já estão estão confirmados dezessete dos vinte artistas que vão animar a grande festa do Palco Mundo no Rock in Rio-Lisboa 2006: 26 de Maio - Shakira, Jamiroquai, Ivete Sangalo e D?ZRT; 27 de Maio - Pitty, Darkness, Guns N? Roses e Xutos & Pontapés; 2 de Junho - Roger Waters, Santana, Rui Veloso e Jota Quest; 3 de Junho - Red Hot Chili Peppers e Da Weasel; 4 de Junho - Sting, Anastacia e Corinne Bailey Rae. Maiores informações no site do Rock in Rio-Lisboa : www.rockinrio-lisboa.sapo.pt