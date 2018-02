Rock In Rio Lisboa começa com Robbie Williams e Ivete Sangalo

Vestido de fraque e luvas brancas, Robbie Williams não decepcionou os 60 mil fãs que compareceram à abertura do Rock In Rio Lisboa, neste domingo, 25. Em mais de uma hora de apresentação, com sucessos como Angel e Feel, o artista de 40 anos ofereceu também canções do seu álbum mais recente, Swings Both Ways, de 2013. Antes de subir ao palco, advertiu: “eu sou o melhor”, disse, se referindo às atrações desta edição do festival.

A competição não é fácil: Linkin Park, Arcade Fire, Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Lorde e até os Rolling Stones estão na agenda do festival, que tem shows marcados para os dias 29, 30 e 31 de maio, e 1º de junho.

Ivete Sangalo ¬– única brasileira que esteve em todas as edições do festival em Lisboa – também fez um show no domingo e atraiu fãs, especialmente os brasileiros. “Diva”, “musa”, “indescritível” e “a maior de todas” foram palavras usadas por eles na mídia lusitana antes do show da cantora. Silva – que também tocou neste domingo –, Lenine e a banda Capital Inicial são outros brasileiros que estarão em Lisboa.

A apresentação do cantor pop Justin Timberlake também guarda expectativa, depois que o seu show no Rock In Rio 2013 foi considerado o melhor da edição brasileira do festival. A vice-presidente do Rock In Rio, Roberta Medida, disse que o lineup desta edição em Lisboa é “luxuoso e imbatível”, e somente comparável, na opinião dela, à primeira edição do festival, quando o Queen tocou para 300 mil pessoas no Rio.