Rock in Rio Lisboa anuncia Demi Lovato para o segundo dia do festival

Lisboa - A organização do Rock in Rio Lisboa anunciou nesta sexta-feira, 15, que a cantora americana Demi Lovato se juntará ao já confirmado Bruno Mars no segundo dia da edição 2018 do festival, 24 de junho, que também terá Anitta e Agir.

Demi Lovato, que vai cantar pela primeira vez em Portugal, lançou este ano o seu sexto álbum de estúdio, Tell Me You Love Me. Dia 24 de junho também será a estreia de Anitta no país, mesma data em que o músico português Agir se apresentará.

O Rock in Rio Lisboa acontecerá nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho e já tem confirmadas bandas como Muse e The Killers.