Rock in Rio Las Vegas divulga line-up com Taylor Swift, Metallica e Ed Sheeran

A organização do Rock in Rio anunciou as últimas confirmações do line-up para a primeira edição nos EUA, marcado para os dias 8, 9, 15 e 16 de maio, em Las Vegas. Durante quatro dias, a Cidade do Rock receberá artistas como Taylor Swift, Bruno Mars, Metallica, Linkin Park, No Doubt, Maná, Sam Smith, Ed Sheeran e Jessie J, entre outros. Os ingressos para o festival estarão à venda a partir de 20 de janeiro no site oficial do evento.

No primeiro fim de semana, dedicado ao rock, subirão ao Palco Principal No Doubt, Metallica, Linkin Park, Maná, The Pretty Reckless e Hollywood Undead. Os artistas que se apresentarão no Palco Sunset são: Foster the People, Deftones, Sepultura (apresentando Steve Vai), Gary Clark Jr., Bleachers, Coheed and Cambria, Saints of Valory e Of Mice & Men.

O segundo fim de semana tem o line-up com artistas da música pop, como Taylor Swift, Bruno Mars, Ed Sheeran, Sam Smith, Echosmith, Empire of the Sun e Ivete Sangalo. A lista de atrações do Palco Sunset no segundo fim de semana inclui Jessie J, John Legend, Charli XCX, Joss Stone, Tove Lo, Magic, James Bay e Mikky Ekko.