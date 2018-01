Rock in Rio: Guns N' Roses e The Who tocam neste sábado para transformar o Rio no templo do rock

Sábado, 23, é certamente o dia mais esperado do Rock in Rio. A Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, vai tremer com dois gigantes da música: Guns N' Roses e The Who se apresentarão no Palco Mundo. Além deles, Incubus e Titãs também farão seus shows.

O Cultura Estadão faz a cobertura do festival em tempo real em nosso site e também pelas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Diaremente, sempre às 14h30 e às 22h30, nossos repórteres falarão ao vivo da Cidade do Rock para trazer as últimas informações do evento.

Atrações

O Guns N’ Roses pulou direto dos buracos de Los Angeles para o mega estrelato com o estouro mundial do debut Appetite for Destruction, obra-prima dos anos 1980 que garantiu ao grupo lugar no Olimpo do Rock. Com parte de sua formação clássica, incluindo o guitarrista Slash, o quinteto apresentará clássicos como Sweet Child o’ Mine, Knockin' on Heavens Door e November Rain.

A trajetória do The Who se confunde com a própria história do rock. Um dos gigantes dos anos 1960, o grupo se diferenciava de seus pares - nada menos que Beatles e Rolling Stones - com performances arrasadoras e som nas alturas, antecipando todo o conceito de mega shows que se tornaria padrão no show business a partir dos anos 80. Visitando a América Latina pela primeira vez, o The Who pisa no Palco Mundo para uma noite histórica na nova Cidade do Rock, quando os fãs terão a oportunidade de presenciar clássicos como My Generation, Pinball Wizard e Baba O’Riley ao vivo.

Com mais de 18 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o Incubus é um dos grupos mais populares de sua geração. Formado no início dos anos 1990, o quinteto marcou seu nome no cenário alternativo com uma peculiar mistura de Rock, Metal, Hip Hop e Eletrônico, conquistando uma fiel base de fãs em todos esses segmentos.

Horários

Palco Sunset

15h05 - Quabales convida Margareth Menezes

16h30 - Cidade Negra convida Digitaldubs & Maestro Spok

18h - Bomba Estéreo convida Karol Conka

20h - CeeLo Green convida IZA

Palco Mundo

19h - Titãs

21h - Incubus

22h35 - The Who

0h25 - Guns N’ Roses