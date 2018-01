Rock in Rio: 'Festa não é só um produto do festival' diz advogado que casou na Cidade do Rock

Flavia e Sergio se conheceram num show cover de Metallica nos anos 1990, mas o amor que surgiu há coisa de 20 anos permaneceu, e entre idas e vindas, o casal juntou os trapos e formou família: quatro filhos. Nesta quinta-feira, 21, realizaram o sonho final e casaram no Rock in Rio.

O festival realiza um casamento por dia numa capela montada dentro da Cidade do Rock, oficiado pela Justiça do Rio.

Uma banda toca canções, que vão da ópera ao pop e o público se junta para comemorar os pombinhos. Uma festa acontece para convidados logo em seguida numa tenda montada na parte de trás do espaço.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia é singela e rápida, e segundo alguém que já passou por ela (no dia 27 de setembro de 2015), "não é só mais um produto do Rock in Rio" segundo o advogado Pablo de Andrade. Ele casou com Silvia Veloso na edição de 30 anos do Rock in Rio.

"Foi uma festa, foram dois meses de mimos antes da cerimônia", brincou, ao lado da capela (ele e um grupo de casados na Cidade do Rock em 2015 estavam no festival e aproveitaram para dar uma força para os noivos. "Você sabe como é, eu sou advogado", comentou sobre uma possível desconfiança do interlocutor sobre o processo todo. "Mas é muito legal", conclui - a experiência em primeira pessoa não o deixa mentir.