Rock in Rio: Fergie chama Pabllo Vittar ao palco do festival

A cantora e drag queen brasileira Pabllo Vittar foi a convidada especial da americana Fergie, atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio, na noite deste sábado, 16.

Pabllo improvisou versos em português para Glamorous, sucesso de Fergie de 2006. Em seguida, a brasileira emendou com Sua Cara, parceria com o Major Lazer e Anitta. Foi um show de rebolado das duas.

Na sequência, outra surpresa de Fergie: o pianista brasileiro Sergio Mendes subiu ao palco para tocar Mas Que Nada, música que ganhou nova versão também em 2006 com o Black Eyed Peas, grupo do qual a cantora fazia parte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o show de Fergie, já adentrando a madrugada do domingo, o Maroon 5 volta ao palco do festival para mais um show, já que a banda foi escalada as pessas para abrir o Rock in Rio na sexta-feira, 15, com o cancelamento da apresentação de Lady Gaga, que está doente e não pode vir ao Brasil.