Rock in Rio: Em clima de nostalgia, Queen se apresenta nesta noite

A nostalgia deve tomar conta do Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 18, na Cidade do Rock. Tudo porque o Queen, uma das atrações mais aguardadas do festival, se apresenta no Palco Mundo. Sem Freddie Mercury nos vocais, é verdade, mas com um Adam Lambert de qualidade vocal inquestionável. Muitos fãs que estiveram no emblemático show da banda, em 1985, na primeira edição do evento, voltaram ao Rock in Rio para assistir a apresentação. É o caso da funcionária pública Arlydia Astori, 49. Ela, que era uma das primeiras da fila naquela ocasião, lembra com carinho do coro apaixonado em Love of my life."Aquilo foi emocionante. Nada vai ser igual. O melhor show da minha vida", afirma.

A capixaba, desta vez, não veio sozinha. Trouxe o filho Matheus Astori, 16, que também é fã do grupo britânico "O Queen é minha banda favorita por causa dela (a mãe). Não tem como não gostar deles", diz o estudante. Ambos aprovam Adam Lambert como frontman. "Ele dá a cara dele para a banda e não tenta ser o Freddie. Acho injusto quando alguém tenta comparar. O Adam tem muito talento", conclui Arlydia.

Fábio Fernandes, 45, também era uma das 250 mil pessoas que marcou presença em 1985. O empresário também trouxe o filho Diego Fernandes, 21, para acompanhar a apresentação do Queen. "Olha, rapaz, vai ser difícil superar aquilo. Foi sensacional. Mas a noite tem grande potencial. Vamos aguardar. Só o Brian May e o Roger Taylor valem o ingresso."