Rock In Rio deve chegar a São Paulo em 2010

O maior festival de música já realizado no País, o Rock in Rio, pode voltar ao Brasil antes da Copa de 2014, quando será realizado na Cidade do Rock, em Jacarepaguá. O empresário Roberto Medina, que criou a mostra em 1985, disse que está em negociações para trazê-la ao País já em 2010. O mais curioso é o lugar: São Paulo. Medina revelou que já está em busca do lugar ideal para a realização do festival, e um dos que lhe foram indicados é o Parque Villa-Lobos – alguns o desencorajaram a respeito do local, dizendo que a potência do som poderia incomodar residências próximas. Mas a casa mais próxima do parque – a mesma região onde ficou o Cirque du Soleil – fica a cerca de 1 km, o que torna a região mais do que aceitável. Se Medina – que já tem um forte grupo empresarial paulistano interessado em bancar o festival – fechar a nova data em São Paulo, o Rock in Rio voltará a ser realizado no País após 9 anos (a última edicao foi no Rio de Janeiro, em 2001). Haveria então três festivais Rock in Rio ao mesmo tempo – Lisboa, Madri e São Paulo (a diferença é que os europeus serão realizados em julho, no verão europeu, e o festival brasileiro ocorrerá em janeiro, quando é verão por aqui. Medina falou à reportagem na Cidade do Rock em Madri, um complexo que mistura conceitos de entretenimento, comércio e publicidade que custou 20 milhões de euros só na construção de sua base, e outros 30 milhões de euros para se efetivar como um festival de música. Fica em Arganda del Rey, cidade a cerca de 30 km a sudeste de Madri, e a municipalidade construiu a infraestrutura básica do festival, que tem uma semana de moda, um parque de diversões e diversas estruturas de esportes radicais pelo espaço, que foi uma antiga chacara de produção de produtos avícolas.