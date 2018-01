Rock in Rio: Def Leppard faz primeira apresentação de rock musculoso no Palco Mundo

Muita gente circulava pela Cidade do Rock quando o Def Leppard subiu no Palco Mundo, pontualmente às 22h35 desta quinta-feira, 21, e isso não era um bom sinal para a banda inglesa.

Conhecida por uma sensibilidade nem sempre pertinente ao heavy metal, a banda voltou ao Rock in Rio depois de cancelar a participação em 1985 (no ano anterior, o baterista Rick Allen sofreu um acidente e perdeu um braço - a versão oficial, porém, é que a banda já tinha cancelado antes do acidente por conta dos gastos com Hysteria, disco que saiu em 87 e é o maior sucesso do grupo até hoje; Allen permanece na banda e tocou o instrumento adaptado).

O primeiro show musculoso do Palco Mundo veio logo depois de Alice Cooper no Sunset, que cultiva a mesma galera e tem uma performance incomparável, e Fall Out Boy no Palco Mundo, que definitivamente não cultiva a mesma galera. Uma situação difícil, ainda mais se pensar que Aerosmith era a atração a seguir.

Olhando do fundo, o público agia com alguma indiferença, mas a banda faz um som de heavy metal temperado de anos 1980 que é para nenhum fã de Aerosmith se sentir longe de casa. Colocada numa posição desconfortável do line-up, o Def Leppard pagou a dívida com o Rock in Rio. Pour Some Sugar On Me é realmente irresistível, mas fica a dúvida se alguém diferente do fã fervoroso vai lembrar essa apresentação daqui a um ano ou dois.