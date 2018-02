Rock in Rio confirma Kesha no festival

A assessoria do Rock in Rio confirmou na noite desta terça-feira a participação da cantora norte-americana Ke$ha como a última atração do festival. O show está marcado para o dia 29 de setembro no palco Mundo, onde tocarão também Stevie Wonder, Jannele Monáe e Jamiroquai. A venda de ingressos para o show começa à 0h01 de sábado, exclusivamente pelo site do Rock in Rio .

A cantora pop estorou em 2009 com o hit Tik Tok, eleita como a música do ano de 2010 pela revista Billboard. A música vendeu mais de 610 mil cópias na primeira semana e alcançou o topo das paradas nos EUA e em mais 10 países no mundo. Ke$ha lançou em 2010 o disco Animal com Blah Blah Blah, Your Love is My Drug e Take it Off e vendeu até hoje mais de 2 milhões de cópias.