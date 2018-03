Rock in Rio confirma Elton John no Brasil

RIO - O Rock in Rio confirmou Elton John em sua edição de setembro. A banda australiana Sheppard e a cantora sueca Robyn também estarão no festival. Com as três atrações, resta apenas um artista a ser anunciado no Palco Mundo, o principal. No próximo dia 9, 495 mil ingressos para os sete dias de shows começam a ser vendidos no site www.ingresso.com (o horário ainda não foi divulgado). Na edição de 2013, tudo se esgotou em quatro horas.

O britânico Elton, que tocou no Rock in Rio de 2011, lembrará sucessos de 50 anos de carreira antes do conterrâneo e contemporâneo Rod Stewart, na noite em que o Palco Mundo será aberto pelos Paralamas do Sucesso. Na mesma data - 20 de setembro -, a atração principal do Sunset, palco mais reduzido onde as apresentações começarão às 15h15, será o cantor norte-americano John Legend.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; A Sheppard se apresenta na mesma noite de Rihanna, Sam Smith e Lulu Santos. Será a primeira vez no Brasil da jovem banda familiar de indie pop (os dois vocalistas e a guitarrista/baixista são irmãos). Eles lançaram o primeiro CD ano passado e se tornaram conhecidos no mundo todo pelos hits Let Me Down Easy e Geronimo.

Robyn foi escalada para a noite de Katy Perry, A-ha e Cidade Negra. A cantora pop fez sucesso internacional nos anos 1990 e vem misturando eletrônico e dance ao seu trabalho.

Cem mil Rock in Rio Cards já foram vendidos antes mesmo do anúncio das atrações. À medida em que as atrações vêm sendo anunciadas, os compradores dos cartões já estão fazendo a trocas por ingressos.

A Cidade do Rock comportará 85 mil pessoas por noite. No Palco Mundo, são quatro atrações em cada uma. A exceção é a abertura, no dia 18 de setembro: será com uma homenagem aos 30 anos da primeira edição do festival, que juntará várias atrações de 1985. A nostalgia será retomada no encerramento dessa noite, com o Queen, que fez show memorável então (o cantor Adam Lambert vai substituir Freddie Mercury).

Os outros headliners do Palco Mundo são Metallica, System of a Down e Slipknot. No Sunset, dia 18 será de homenagem a Cassia Eller; Korn, Deftones, Steve Vai e Sergio Mendes com Carlinhos Brown completam a grade.