Rock in Rio chega aos EUA com mistura de rock e pop

LAS VEGAS - Com uma mistura de rock e pop diante de 300 mil pessoas, o Rock in Rio estenderá a partir de sexta-feira as raízes do festival pelos Estados Unidos.

A edição será sediada em Las Vegas, no estado de Nevada, com um primeiro fim de semana dedicado ao rock, com bandas como No Doubt, Metallica, Rise Against, Linkin Park, Deftones, Sepultura e Maná, entre outros.

"É um sonho tocar em Las Vegas, na primeira edição do festival nos Estados Unidos. Sei que os organizadores vão montar um grande espetáculo", disse à Agência Efe Brad Delson, guitarrista do Linkin Park, que já se apresentou nas edições de 2008, 2012 e 2014 do Rock in Rio em Lisboa.

Com o recém-lançado álbum "Cama incendiada", os mexicanos do Maná subirão ao palco principal após mais de dois anos sem atuar nos Estados Unidos.

"Maná é o exemplo perfeito da potência da comunidade hispânica nos Estados Unidos e isso mostra como o país é culturalmente diversificado", explicou o presidente e fundador do Rock in Rio, Roberto Medina, em comunicado.

O Rock in Rio Las Vegas será realizado durante os fins de semana dos dias 8 e 9 e de 15 e 16 de maio, com mais de 100 atrações ao longo dos quatro dias.

O segundo fim de semana será dedicado ao pop e contará com a presença de nomes como Taylor Swift, Ed Sheeran, Jessie J, Bruno Mars, Sam Smith e John Legend, entre outros.

No 30º aniversário do festival, os organizadores instalarão em Las Vegas as denominadas "Rock Streets", três ruas temáticas que dedicarão suas atividades, gastronomia e arte ao Brasil, Reino Unido e Estados Unidos.

Além disso, foi criado um espaço permanente de 150 mil metros quadrados perto da popular avenida Strip, onde se concentram os maiores hotéis e cassinos da cidade, que sediará o evento a cada dois anos.

Os preços dos ingressos variam entre US$ 169 (R$ 505) para passes de um dia e US$ 298 (R$ 890) para o fim de semana.