Rock in Rio: Bon Jovi, Nação Zumbi e Ney Matogrosso são as principais atrações desta sexta-feira

A sexta-feira, 22, deve manter o ritmo alucinante e ser intensa na Cidade do Rock. Bon Jovi, Tears For Fears, Alter Bridge e Jota Quest tocarão no Palco Mundo, a partir das 19h, na segunda noite do festival Rock in Rio. No Palco Sunset, o maior destaque será a apresentação explosiva de Ney Matogrosso & Nação Zumbi.

O Cultura Estadão faz a cobertura do festival em tempo real em nosso site e também pelas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Diaremente, sempre às 14h30 e às 22h30, nossos repórteres falarão ao vivo da Cidade do Rock para trazer as últimas informações do evento.

Atrações

O Bon Jovi é uma banda de rock com 34 anos de carreira, 19 álbuns gravados e mais de 130 milhões de cópias vendidas. Além dos hits já conhecidos, eles também tocam sucessos do álbum mais recente This House is Not For Sale. A lista de sucessos é grande: It's My life, Have a Nice Day, Keep the Faith, Bad Medicine, Bed of Roses e Born to Be My Baby.

Nome de destaque no cenário pop das últimas três décadas, o Tears for Fears chega pela primeira vez ao Rock in Rio. Responsáveis por uma brilhante mistura de Pop, New Wave e Rock, venderam milhões de discos e tiveram suas músicas regravadas incontáveis vezes desde a formação do grupo, em 1981. Hits como Shout, Head Over Heels, Sowing the seeds of love e Woman in Chains são presenças certas no setlist do aguardado show, que acontece no dia 22 de setembro.

Uma das vozes mais marcantes do Brasil cantará ao som dos criadores do Manguebit. Ney Matogrosso + Nação Zumbi sobem juntos ao Palco Sunset, realizando um show épico, com um setlist inteiro de canções dos Secos e Molhados. Um espetáculo inédito e imperdível.

Palco Sunset

15h05 - Sinara convida Mateus Aleluia

16h30: - Baiana System convida Titica

18h - O Grande Encontro convida Banda de Pífanos Zé do Estado e o Grupo Grial de Dança

20h - Ney Matogrosso & Nação Zumbi

Palco Mundo

19h - Jota Quest

21h - Alter Bridge

22h35 - Tears For Fears

0h25 - Bon Jovi