Rock in Rio: Área com comida gourmet é opção aos lanches

RIO - O primeiro impacto é o frescor do ar-condicionado. Os termômetros não estavam marcando uma temperatura aterrorizante. Eram 30 graus, afinal, mas a falta de sombras disponíveis na nova Cidade do Rock, montada para o Rock in Rio de 2017, causava desconforto. Ao lado da reportagem do Estado, um grupo de três garotas entrava na Gourmet Square, outra das novidades oferecidas pelo festival nesta edição, e elas comentavam, entre si, o alívio de deixar de queimar debaixo do sol razoavelmente forte deste sábado, 23.

De fato, era um alívio, mesmo que esse fosse atrapalhado pelo afunilamento causado na entrada do espaço – passavam apenas duas pessoas por vez quando o Estado visitou o local. Ali dentro, num espaço de 1 mil metros quadrados, cerca de 500 pessoas curtiam a sorte de encontrar algum lugar para se sentar enquanto um número maior comia em pé mesmo.

É esperto, por parte do festival, apresentar opções que fujam das redes de fast-food que estão espalhadas pelas laterais de toda a Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, em Jacarepaguá. Para quem quer promover a experiência, mais do que musical, é uma bola dentro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Aqui também oferecemos algo mais diferenciado”, diz Arnaldo Di Blasi, dono do buffet de pizzas artesanais que, bem localizado, recebe grande parte do público que foge da primeira fila, logo à direita, e segue na direção oposta, de frente para o estande da pizzaria. “A minha favorita é aquela de queijo brie com damasco”, diz o dono. “É a nossa opção mais gourmet”, ele explica.

São um total de 14 ativações (que é o nome dado a esse tipo de ação) com menus recheados de termos que parecem ser tirados do programa MasterChef, da Band, usados quando o papo é alta gastronomia. Nem sempre é o chique que empolga, contudo. Há opções de comida japonesa, vegetariana, nordestina e até sanduíches mais refinados. Na própria Di Blasi, a mais pedida é a Di Calabria, mais conhecida como a boa e velha pizza de calabresa, em uma versão com massa bem fina na qual se deitam as fatias do embutido. São vendidas, por dia, algo entre 800 a 1 mil pizzas – são duas opções de tamanho, a pequena, de 25 centímetros, e a grande, com 5 centímetros a mais, cujos valores vão de R$ 29 a R$ 55. “É uma pizza na média, nada de especial”, diz o engenheiro Lúcio Ferreira, de 43 anos, que comia uma fatia ao lado da mulher, Marina, de 33 anos. “Comemos aqui (na Gourmet Square) e lá fora também”, diz ela. Ele conclui ao elogiar o frescor do espaço.

Nem tudo são flores ali, contudo. Brava, a professora Mônica Nascimento reclamava do atendimento do caixa no Melhor Pastel do Mundo, localizado ao lado da pizzaria, com um pastel de queijo nas mãos. “Não é dos melhores, não”, diz. Ao lado dela, Luis Claudio Pires concorda: “Não provei todos, mas certamente esse não é”.