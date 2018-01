Rock in Rio: Apanhado de hits de Frejat conquista o público na Cidade do Rock

Os primeiros acordes estridentes de Puro Êxtase mal haviam sido disferidos por Frejat e sua guitarra elétrica quando uma multidão invadiu o Palco Mundo para acompanhar de perto a apresentação do músico.

Frejat, que estreou seu novo show, Tudo se Transforma, no Rock in Rio, teve uma apresentação pegada e recheada do bom e velho rock and roll. "Agora vou tocar uma parceria minha com o Cazuza. Nunca toquei essa canção antes. Quero a ajuda de vocês. Ela está cada vez mais verdadeira", disse antes de fazer uma versão mais truculenta de Ideologia.

Ao som dos gritos ensurdecedores de "Fora, Temer", o público mal teve tempo para ouvir a bela homenagem de Frejat a Luiz Melodia, com Negro Gato. O show ainda teve seus momentos menos densos. Ao violão, Frejat fez duas versões bem delicadas de O Poeta Está Vivo e Por Você.

Comparado a outros dias, principalmente à apresentação do Maroon 5, o som de Frejat estava bem mais alto e audível. Com isso, a performance do ex-Barão Vermelho ganhou força e agradou ao público. A balada Segredos fez todos cantarem. Casais apaixonados fizeram juras eternas de amor.

A sessão retrô continuou com Malandragem, sucesso na voz de Cássia Eller, e Amor Para Recomeçar, da carreira solo de Frejat. Bete Balanço, Exagerado e Pro Dia Nascer Feliz lembraram os tempos áureos e Barão.

Frejat, que também pediu pela preservação da Amazônia, fez um show cirúrgico, efetivo e sem muito blá blá blá. Não houve quem não tenha cantado ao menos uma música.