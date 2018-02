Rock in Rio inicia nova venda de ingressos

Quem tentou e não conseguiu comprar ingressos para o Rock in Rio 2015 terá uma segunda chance. O festival fará uma venda extraordinária na terça-feira, 11, a partir das 10 h. São de pessoas que fecharam a compra por boleto bancário mas não efetuaram o pagamento. Por isso, tiveram a compra cancelada. Há ingressos para todos os dias de shows, mas o número de bilhetes disponíveis não foi divulgado.

Cada CPF dá direito à aquisição de até quatro ingressos, por cartão de crédito. Para comprar, é preciso acessar o site www.rockinrio.ingresso.com. Os shows serão nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, e a Cidade do Rock fica no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. A área tem 150 mil metros quadrados e comporta 85 mil pessoas por dia.

As principais atrações de cada dia, por ordem, são Queen, Metallica, Rod Stewart, System of a down, Slipknot, Rihanna e Katy Perry, no maior palco. No palco Sunset, alternativo, são: artistas em homenagem a Cássia Eller, Korn, John Legend, Deftones, Steve Vai + Camerata de Petrópolis, Sergio Mendes + Carlinhos Brown, Al Jarreau + Marcos Valle.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LINE UP

18/09, sexta-feira

Palco Mundo: Queen + Adam Lambert, OneRepublic, The Script

Palco Sunset: Tributo a Cássia Eller, Lenine + Nação Zumbi + Martin Fondse, Ira! + Rappin' Hood e Tony Tornado, Dônica + Arthur Verocai

Eletrônica: DJ Meme, Kerry Chandler, Barbara Tucker, Tributo a Lincoln Olivetti, Tributo a Raul Seixas

Rock Street: Joyce Cândido, Rabo de Lagartixa e João Donato

19/09, sábado

Palco Mundo: Metallica, Mötley Crüe, Royal Blood, Gojira

Palco Sunset: Korn, Ministry + Burton C. Bell, Angra + Dee Snider + Doro Pesch, Noturnall + Michael Kiske

Eletrônica: Crookers, Headhunterz, Tropkillaz, A Liga, Chemical Surf

Rock Street: Krow, República e Motorocker

20/09, domingo

Palco Mundo: Rod Stewart, Elton John, Paralamas do Sucesso

Palco Sunset: John Legend, Magic!, Baby do Brasil + Pepeu Gomes, Alice Caymmi + Eumir Deodato

Eletrônica: Matador, Pig and Dan, Gui Boratto, Flow & Zeo ft. Karina Zeviani, Elekfantz

Rock Street: João Sabiá, Rodrigo Shá e Gabriel Moura

24/09, quinta-feira

Palco Mundo: System of a Down, Queens of the Stone Age, Hollywood Vampires, CPM 22

Palco Sunset: Deftones, Lamb of God, Halestorm, Project 46 + John Wayne

Eletrônica: Vintage Culture, Anderson Noise + Mau Mau + Renato Cohen, 2 Attack (Paula Chalup + Mau Mau)

Rock Street: Age of Artemis, About2Crash e Eminence

25/09, sexta-feira

Palco Mundo: Slipknot, Faith No More, Mastodon, De La Tierra

Palco Sunset: Steve Vai + Camerata Florianópolis, Nightwish + Tony Kakko, Moonspell + Derrick Green, Clássicos do Terror

Eletrônica: Alok, Felguk, Marcelo Cic, Volkoder, Hnqo

Rock Street: Wilson Sideral com Luana Camarah, Maurício Baia e Bula

26/09, sábado

Palco Mundo: Rihanna, Sam Smith, Sheppard, Lulu Santos

Palco Sunset: Sérgio Mendes + Carlinhos Brown, Angélique Kidjo, Erasmo Carlos + Ultraje a Rigor, Brothers of Brazil

Eletrônica: Matthias Tanzmann + Davide Squillace, DJ Vibe + Rui Vargas, Leo Janeiro + Leozinho, Conti + Mandi

Rock Street: George Israel, Rodrigo Santos e Autoramas

27/09, domingo

Palco Mundo: Katy Perry, A-ha, Robyn, Cidade Negra

Palco Sunset: Al Jarreau, Aurea + Boss AC, Suricato + Raul Midón

Eletrônica: Life is a Loop, Diego Miranda + Rodrigo Shà, Ely Yabu, Amanda Chang

Rock Street: Maria Luiza, Marcos Valle e Bossacucanova