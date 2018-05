Rock in Rio anuncia novas atrações para o palco Sunset

RIO - Os organizadores do Rock in Rio anunciaram nesta terça-feira, 14, mais quatro atrações que estarão em seu Palco Sunset, voltado a encontros entre artistas de diversos gêneros, brasileiros e estrangeiros.

Na abertura, dia 23 de setembro, quem divide o palco com o brasileiro Ed Motta e o português Rui Velloso é o guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura. No mesmo dia, juntam-se ao The Asteroids Galaxy Tour, da Dinamarca, a banda portuguesa The Gift. No dia 30, o Monobloco e os espanhóis do Macaco se apresentam com Pepeu Gomes. E, no dia 2, Marcelo Camelo convida o grupo californiano The Growlers.

As atrações do dia extra do festival, em 29 de setembro, não foram reveladas. Ainda não está confirmada, segundo os organizadores, a vinda do cantor Stevie Wonder, como vem sendo especulado. O festival negocia com oito artistas no momento, oficialmente. Todos os ingressos para os seis dias de Rock in Rio (600 mil) estão esgotados e não há informações sobre o início das vendas para a sétima data.