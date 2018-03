Rock in Rio anuncia atrações da Rock Street, que terá inspiração na África

A Rock Street, espaço que imita uma rua na Cidade do Rock, terá inspiração na África para a edição de 2017 do Rock in Rio. A homenagem será realizada com atrações de rua, com o visual das casas e shows de músicos africanos no espaço.

As principais atrações de música africana da Rock Street em 2017 serão a banda de percussionistas Les Tambours de Brazza, o multiinstrumentista Ba Cissoko, a cantora e compositora Mamani Keïta, o duo Alfred et Bernard, o cantor Fredy Massamba e o grupo Tyous Gnaoua.

A Rock Street sempre faz referência à cultura de algum local: New Orleans, em 2011; Reino Unido e sua vizinha Irlanda, em 2013; e Brasil, em 2015. Nesta edição, a curadoria artística do espaço será de Toy Lima, em parceria com a diretora artística Marisa Menezes.