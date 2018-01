Rock in Rio: Aerosmith, Fall Out Boy e Scalene tocam nesta quinta-feira

Depois de um descanço merecido, o Rock in Rio está de volta! Serão, ao todo, mais quatro dias de festival: 21, 22, 23 e 24 de setembro. Desta vez, entretanto, quem dará as caras é o rock 'n' roll. Aerosmith, Def Leppard, Fall Out Boy e Scalene reabrem os trabalhos no Palco Mundo e se apresentam nesta quinta-feira, 21, a partir das 19h. Já no Palco Sunset, os destaques ficam por conta da banda The Kills. Alice Cooper, Tyler Bryant & The Shakedow, Ana Cañas e Hyldon também tocam por lá.

O Cultura Estadão faz a cobertura do festival em tempo real em nosso site e também pelas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Diaremente, sempre às 14h30 e às 22h30, nossos repórteres falarão ao vivo da Cidade do Rock para trazer as últimas informações do evento.

Atrações

O Aerosmith, banda formada em 1970 por Steven Tyler, Tom Hamilton e Joe Perry, é um dos maiores nomes do Hard Rock mundial. Com hits que se tornaram verdadeiros hinos do rock, os norte-americanos do têm uma carreira consolidada e contam com milhões de fãs. A banda chega pela primeira vez ao Rock in Rio. Sucessos como Cryin', Crazy e I Don't Want to Miss a Thing estarão no repertório.

Um dos destaques da chamada New Wave of British Heavy Metal, o Def Leppard estourou em 1983 com o acelerado Pyromania, que conquistou uma legião de fãs ao redor do planeta. Após expandir seu som para além das fronteiras do Heavy Metal, os ingleses experimentaram um sucesso ainda maior com o megaplatinado Hysteria, de 1987.

Vencedor do Grammy Latino de Melhor álbum de rock brasileiro em Língua Portuguesa, o Scalene despontou com seu álbum Éter. Após o lançamento do disco, a banda saiu em uma grande turnê nacional que culminou na gravação do DVD “Ao Vivo em Brasília”, quando reuniram dois mil fãs no Lounge do Estádio Nacional da cidade natal do quarteto. O Scalene é uma das bandas mais talentosas da nova safra do rock.

O Fall Out Boy é um dos grupos mais premiados de sua geração. Disco de Ouro nos Estados Unidos com Take This To Your Grave, sua estreia por uma grande gravadora, em 2003, o grupo seguiu acumulando grandes resultados durante a carreira, chegando a alcançar o cobiçado topo da Billboard por três vezes e batendo recordes de vendas no Itunes. Em ótimo momento, o grupo traz a turnê do elogiado American Beauty/ American Psycho.

Horários

Palco Sunset

15h05 - Ana Cañas convida Hyldon

16h30 - Tyler Bryant & The Shakedow

18h - The Kills

20h - Alice Cooper convida Arthur Brown

Palco Mundo

19h - Scalene

21h - Fall Out Boy

22h35 - Def Leppard

0h25 - Aerosmith